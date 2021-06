Neli Saksa sõdurit saadeti Leedust koju seksuaalse ahistamise ja juudivastaste laulude pärast

Bundestagi liige Alexander Müller ütles, et sõdurite vead on andestamatud ja nõuavad distsiplinaarjuurdlust. Kogu kontingendile ei peaks intsident aga varju heitma, leidis Müller.

Saksamaa saatkond Vilniuses kinnitas LRT-le, et alustatud on distsiplinaarmenetlust.

„Saksamaa saatkond Vilniuses on teadlik meediakajastusest distsipliini rikkumise kohta Saksa Bundeswehri kontingendi hulgas NATO ettenihutatud kohaloleku lahinggrupis Leedus Ruklas. Juba mõnda aega on toimunud kompetentsete sõjaväevõimude põhjalik distsiplinaarjuurdlus. Selle ajal on neli sõdurit juba kodumaale saadetud. Meie relvajõudude reputatsioon on meie riigi jaoks kõrge väärtusega. Seetõttu kaitsevad seda karmid sanktsioonid distsiplinaar- ning ka kriminaalseaduse järgi,” teatas Saksa saatkond täna.