Valimisliit „Roheline Saku Vald“ teeb ettepaneku seada presidendikandidaadiks Tarmo Soomere

Raig avaldas lootust, et Soomere leiab ka riigikogus laialdast toetust. Ta arvab, et akadeemikut võiks toetada Isamaa tervikuna, aga ka Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid. Põhjuseks tõi Raig vajaduse leida parteideülene kandidaat. Kokkuleppeid erakondadega aga veel sündinud ei ole.

Tarmo Soomere teatas juba märtsis, et on valmis pürgima riigipeaks, kui poliitikud teda valimistele kutsuksid. Ta on öelnud, et teeks presidenditööd sarnaselt kõikidele teistele enda tööpostidele suure pühendumusega, kuid valimiskampaaniat ta praegu teha ei soovi.