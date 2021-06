VIDEO | Lavly Perling: tänast valitsemist vaadates on mul tunne, nagu ajaratast oleks tagasi keeratud

Me näeme, et valitsusel puuduvad siht ja plaan ning kõige olulisem, puuduvad ka teod. Koostööd ka selles valitsuses pole. Aeg aga ei oota. Vahepeal on maailm ja julgeolekuolukord Eesti ümber kiirelt muutunud ning tuleb teha julgeid ja selgeid otsuseid. Eesti valitsemisel puudub kõik see, mis on alati olnud Isamaa tugevus – siht, eesmärk, tahe. Täna valitsetakse näiliselt, aga näiline elu on kliiniline surm. Nii edasi minna ei saa. Eesti inimesed väärivad enamat. Nad väärivad lootust ja lahendusi. Iseäranis muutuvas maailmas, kus taas valitseb ebakindlus ning kus muutustega sammu pidamiseks on vaja avatud silmi ja raudset tahet.

Kaja Kallasel oli peaministrina alustades võimalus viia Eesti poliitikat ja riiki edasi, kuid tänaseks on liigutud hoopis tagasi. Jah, meil on nüüd rahulikum ja valitsuse liikmed ei solva enam omasid ega naabreid. Kuid see pole ju ometigi mingi edasiminek.

Head kuulajad,

Kas te mäletate Mart Laari 30 aastat tagasi öeldud sõnu? 1992. aastal, oma esimese valitsuse eesmärke tutvustades lausus ta: “Riigikogu saadikurühmad "Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei", "Isamaa" ja "Mõõdukad" on jõudnud kokkuleppele moodustada valitsus Eesti uuendamiseks ja edendamiseks”.

See on Isamaa tuum, põhjus, miks mina olen Isamaas. See on Isamaa, keda me täna vajame. See on Isamaa, keda Eesti vajab.

Olin toona 17-aastane Tartu koolitüdruk ja ma pole kindel, kas mõistsin lõpuni sõnu “uuendamiseks” ja “edendamiseks”, aga ma mäletan toonast tunnet. Seda, et need sõnad andsid lootust. Lootust, et minu oma riigi juhid on riigimehed, mõtlevad pikalt ette ja loovad jõukust, millest ehk ka mina saan kunagi osa, kui õpin ja töötan.

Keegi ei igatse taga neid raskeid aegu. Ettepoole tuleb vaadata, aga meie eesmärk peab olema, et ka tänased noored tajuks riigijuhte kuulates just seda, mida mina toona - lootust ja võimalusi.

Tänase Eesti peamine konflikt ei ole meie ja teie vahel, sest meil ei ole teisi - oleme ainult meie. Ennekõike on Eestis konflikt selle vahel, mis on näiline, mis tegelik.

Kunstlikult ülesköetud vastandused on näilisus. Lihtsustatud loosungid on näilisus. Näiline on ühe erakonna liberalism, mis ei usalda enam inimeste vabadust ning saeb jalgu alt ettevõtlikkusel ja meie kaitsevõimel – ja täpselt sama näiline on teise erakonna niinimetatud konservatiivsus, mis mõistab selle all provotseerimist, reageerimist ja eskaleerimist. Konservatiivsusega on sel samapalju ühist kui mõisa noorehärradel külakooli poiste pärismuredega.

Konservatiivsus on see, mis tagab inimestele stabiilsuse. Turvatunde. Vaimse ja materiaalse heaolu. Tõeline konservatiiv viib läbi muudatusi ja reforme, kuid mitte inimeste arvel, vaid inimeste jaoks. Targad ja tulevikku vaatavad reformid on need, mis tõstavad riigi konkurentsivõimet. Need pole alati populaarsed ja eeldavad tarkust ning julgust. Isamaal on need omadused ajalooliselt olemas olnud.