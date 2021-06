OTSEPILT | Lavly Perling: tänast valitsemist vaadates on mul tunne, nagu ajaratast oleks tagasi keeratud

Lavly Perling on öelnud, et Eesti vajab Isamaad, mis on suur ja julge ning annab Eestile arenguhüppe võimaluse. Perling sõnastas Isamaa jaoks kolm eesmärki: olla opositsiooni juhtiv jõud, saavutada positsioon kõigis Eesti piirkondades ning olla taas kolme suurima erakonna seas.