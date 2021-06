FOTO | Piirivalvurid tabasid sukeldumisülikonnas salakaubavedaja. Roostikusse olid peidetud salasigaretid

Arvi Suvi sõnas, et antud juhtum on ilmekaks näiteks, kuidas piiriüleseks kuritegevuseks otsitakse aina uusi viise. „Pöörame aktiivselt tähelepanu piiriülese kuritegevuse avastamisele nii maal, veel, õhus ja ka vee all. Lisaks peab piiririkkuja arvestama, et läbi aegade on suureks abiks oma tähelepanekute jagamisega olnud piirivalvuritele ka kohalikud elanikud. Seega kui näete piiriäärsel alal või ka piiriveekogul kahtlast liikumist, sõidukeid või ka drooni, mis võib olla seotud salakaubaveo või muu piiriülese kuritegevusega, andke sellest jätkuvalt omakandi piirivalvuritele teada,“ kutsus Suvi piiriäärseid elanikke turvalisuse tagamisele õlga alla panema.