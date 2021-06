Laagna tee surmakutsaritele ette jäänud ja koomasse langenud naine suri

Naise surma tõdesid RusDelfile tema lähedased, kuid ei soovinud rääkida detailidest. Nad kinnitasid, et naine suri õnnetusest tekkinud vigastustesse.

Möödunud suvel juhtus Tallinnas Laagna teel traagiline avarii, mille surmade arv on tänaseks kasvanud kolmeni.

Isa Khalilov ja Vjatšeslav Kalašnikov pidasid möödunud aasta suvel kihutamisvõistlust. Laagna teel jäid kihutamisele ette BMW, Ford, Volvo, Toyota ja toimus ahelavarii. BMW ja Ford paiskusid kokkupõrkes bussiootepaviljoni, kus seisnud inimene hukkus sündmuskohal. Teine inimene bussipaviljonis sai raske tervisekahjustuse. Fordi juhtinud mees suri haiglas ning tänaseks on lahkunud ka Volvo kaasreisija, aasta koomas olnud Tatiana.

Mai lõpus otsustas kohus, et Lasnamäel Laagna teel raske avarii põhjustanud Isa Khalilov ja Vjatšeslav Kalašnikov peavad vangi minema vastavalt kümneks ja kolmeks aastaks. Prokurör oli nõudnud mõlemale mehele 12 aastat vangistust. Süüdistus esitati toona paragrahvi alusel, mis käsitleb sõidureeglite rikkumist ning kahe või enama inimese surma põhjustamist.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava ütles Delfile, et tänane uudis ei muuda protsessi kulgu etteheidetud teo kvalifikatsiooni osas, sest Khalilov mõisteti maakohtus süüdi sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumises, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Kalašnikov mõisteti süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest ja surma põhjustamises ettevaatamatusest, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm.