VIDEO | Valgevene võimude poolt pressikonverentsile toodud Pratasevitš: mõistan, millist kahju tegin riigile, ja teen kõik, et seda heastada

„Hea, et te alustasite juttu naljaga,” ütles Pratasevitš. „Kommenteerima ma midagi ei hakka, see on lihtsalt naljakas.” Pratasevitši sõnul on ainsad jäljed, mis tema kehale on jäänud, plastikust käeköidikute jäljed. See pidi ilmselt tõestama, et tema vahistamine oli juhuslik ja Valgevene võimud selleks ei valmistunud.

Pratasevitši esinemine algas Telegrami kanalis ByPol mõni tund varem ilmunud informatsiooni ümberlükkamisega. ByPolis kinnitati, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka on isiklikult Pratasevitšil nina purustanud. Selle kohta küsis BelaPAN-i korrespondent.

Edasi esines Pratasevitš palvega mitte levitada kinnitamata kuulujutte tema seisundi kohta. „Minu ümber kujunenud olukorra tõelised pantvangid on esiteks Sofia. Teiseks, mis ei ole vähem tähtis, minu vanemad, kes viibivad praegu informatsioonivaakumi tingimustes Poolas. Neid lihtsalt kasutatakse ära: nad sõidavad koos mingite protestiaktsioonidega ringi, nende selja taga seisavad konkreetsed poliitikategelased,” ütles Pratasevitš, kes seejärel ütles, et tema isa ja ema võivad ohutult Valgevenesse naasta. „Ema, isa, ärge muretsege, mul on tõesti kõik suurepärane,” pöördus Pratasevitš nende poole.

Sofia, kellest Pratasevitš rääkis, on tema tüdruksõber, Venemaa kodanik ja Vilniuse Euroopa Humanitaarülikooli tudeng Sofia Sapega, kes vahistati koos Pratasevitšiga. Eile lükkas Valgevene kohus tagasi kaebuse tema vahi all hoidmise kohta.

„Mingit kauplemist uurijatega ei ole mul olnud. Minu igasugune osalemine on vabatahtlik. See on ainuüksi minu valik ja minu otsus,” vastas Pratasevitš küsimusele, mida talle selliste avalike esinemiste eest lubatud on. Pärast täpsustavat küsimust, miks ta siis üldse esineb, pidas Pratasevitš järgmise kõne.

„See minu tegevus, ma pean silmas koostööd juurdlusega, on seotud sellega, et ma mõistan, millist kahju tegin riigile ja maale, ja tahan nüüd teha kõik, mis on minu võimuses selleks, et seda olukorda parandada,” ütles Pratasevitš. „Minu südametunnistus on absoluutselt puhas. Ma ei ole reetur ega anna kedagi ära. Ma teen juurdlusega koostööd, et lunastada see kahju, mida ma maale tekitasin. Ma kardan väga surra, jõudmata midagi inimeste heaks teha. Sellel põhjusel läksin ma ka ajakirjandusse. Ma olen õnnelik, et panin käe külge Nextale, olen tänulik meeskonnale, mis mind ümbritses. Need on suurepärased inimesed. Ma uskusin sellesse, mida tegin ja tegin seda isiklikest veendumustest.”