FOTOD | Delfi ja EPL Genfis: Bideni-Putini kohtumist võõrustav ajalooline villa piirati sisse

Kohtumine toimub Genfi järve ääres asuva Parc La Grange territooriumil asuvas villas, mis oli eile õhtuks aia ja okastraadiga sisse piiratud. EPL/Delfi sai ühena viimastest kasvõi kaugelt hoonet pildistada, sest täna muudetakse keelualaks veelgi suurem territoorium. Õigupoolest on võimud öelnud kohalikele, et täna-homme ei maksa kesklinna üldse sattuda.

Tänavatele tuleb mitte ainult 3000 politseinikku, vaid ka tuhat sõjaväelast, kelle kasutamiseks on väljastatud eriluba. Tuhat politseinikku tuleb tuua juurde teistest kantonitest. Šveitsi parlament on andnud eriloa ka Genfi kohal asuva õhuruumi sulgemiseks. Nii USA kui ka Venemaa delegatsioonis on 600-800 turvamist vajavat liiget, lisaks viibib linnas pea 3000 ajakirjanikku ja meediatöötajat.