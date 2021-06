Biden Brüsselis: olen Putiniga varem kohtunud, ta on karm ja nupukas

USA riigipea Joe Biden alustas pressikonverentsi sõnadega: "Kell on pool kümme õhtul ja mina olen jätkuvalt siin NATO peakorteris Brüsselis". Biden lisas, et möödunud on erakordselt produktiivne päev.

Pressikonverentsil on meedia tähelepanu paljuski koondunud Bideni Euroopa-tuuri suursündmusele: kolmapäevasele kohtumisele Šveitsis Vene riigipea Vladimir Putiniga.

Kui USA ajakirjanik uuris, millist tulemust Biden Genfi kohtumiselt ootab, vastas Biden, et ootaks enne sündmuse enda ära. „Aga kui Venemaa keeldub meiega koostööd tegemast, siis me reageerime sellele. Olen Vladimir Putiniga enne kohtunud, ta on karm ja nupukas."

„Aga räägin kohtumise tulemustest hea meelega pärast selle toimumist."

Teine USA ajakirjanik uuris, kuidas mõjus USA-Venemaa suhetele mõjuks opositsionäär Aleksei Navalnõi suremine. „Kõik NATO liidrid on mind Genfi kohtumise eest tänanud. Täna pole ma kellegagi kohtunud, kes oleks selle vastu."

„Navalnõi surm viitaks sellele, et Venemaal poleks kavatsustki põhilisi inimõigusi austada. See oleks suur tragöödia."

Kolmas USA ajakirjanik soovis teada, kas Biden jääb oma sõnade juurde, et Putin on tapja. Biden vastas, et ütleb seda, mida mõtleb.

Viimane küsimus puudutab Ukrainat ja NATO liikmelisuse tegevusplaani andmist. „Nad peavad asjad korda saama, edukalt korruptsiooniga võitlema. Aga ega see sõltu ainult minust, vaid alliansist. Aga ukrainlased peavad meid veenma ja see pole lihtne ülesanne."