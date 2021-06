FOTOD | Kommunismiohvrite memoriaali lisati veel 250 ohvri nimed

„Kodus säilinud dokumendid, kirjad, kirja pandud mälestused ja fotod või ka seni suuliselt edasi antud lood on sageli suureks abiks Nõukogude režiimi ohvrite saatuste selgitamisel. Uus teave aitab meil e-memoriaalis andmeid täpsustada ning jäädvustada hukkunud ohvrite nimesid memoriaali mälestusseinal. Julgustame pöörduma meie poole kõiki, kelle valduses sellist teavet on,“ ütles Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige, ajaloodoktor Meelis Maripuu.

Alates memoriaali rajamisest Maarjamäel ning e-memoriaali avamisest internetis on instituudiga võtnud ühendust sajad inimesed, kes on aidanud välja selgitada paljude seni teadmata saatusega represseeritute andmeid ja lugusid või parandada ebatäpsusi. Samas ootavad selgitamist veel tuhandete Eesti inimeste saatused, kelle kohta käiv info on puudulik.