Erikomisjon Ratase "joogid autosse" skandaalist: avalikke vahendeid peab kasutama mõistlikult ja säästlikult

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Eduard Odinets sõnas, et komisjon käsitles seda teemat kokku neljal istungil ja jõudis järeldusele, et heade tavadega vastuolus kulutustega ei tohiks üksi ametiisik kergekäeliselt nõustuda.

"Teema tõstatamine ajakirjanduses oli õigustatud ning aitab avalikkuse tähelepanu juhtida küsitavale rahakasutusele. Komisjon leiab, et peaministrit ja teisi kõrgemaid riigiametnikke teenindavate riigiasutuste teenistujatel on õigus ja kohustus seada kahtluse alla ja keelduda korralduste täitmisest ja kulutuste tegemisest, kui need ei ole kooskõlas heade õigusaktide, heade tavade ning kokkuhoidlikkuse, vältimatu vajalikkuse, läbipaistvuse ja teiste avalikus sektoris kokkulepitud põhimõtetega," lisas Odinets.

Komisjoni aseesimehe Valdo Randpere sõnul on komisjoni eesmärk meenutada, et avalikke vahendeid tuleb kasutada nii, et avalikkus neid mõistaks. "Seega ütlen selle teema kokkuvõtteks veelkord, et avalikud vahendid ei ole ette nähtud priiskamiseks ning kutsun kõiki jätkuvalt üles kainele ja säästlikule käitumisele," ütles Randpere.