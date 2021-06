Valimisteenistus eraldi e-hääletamise kampaaniat sügiseks ei plaani

Nakatumise ohu vähendamiseks eraldi e-hääletamise kampaaniat ei looda. “E-hääletamine on valija enda valik. Kui situatsioon on sügisel tõsine, siis on tõesti e-hääletamine ohutum valik,” rääkis Koitmäe.

Hääletusruumis ja väljaspool seda kehtivad Koitmäe sõnul kõigile need piirangud, mis riigis parasjagu kehtestatud on.

Neljapäevasel valimisteenistuse ja RIA pressikonverentsil arutati ka valimiste muudatusi seoses agitatsioonidega – poliitiline välireklaam on lubatud piiranguteta. See tähendab, et jaoskonna ukse ees võib jagada ka näiteks poliitilise logoga kaitsemaski. Koitmäe sõnul on valimisjaoskonna enda hinnata, kuidas sellisel juhul käitutakse. “Saab näiteks asemele anda ühekordse kaitsemaski või paluda mask muudmoodi kinni katta,” ütles Koitmäe.