Putin NBC-le: USA kiusab poliitiliste vaadete pärast taga Kapitooliumi rahutustes osalenuid

„Vaadake, selliseid otsuseid ei tee selles riigis president,” ütles Putin.

Vastuseks märkusele, et Navalnõi ei ole lihtsalt suvaline vang, ütles Putin: „Teda ei kohelda halvemini kui kedagi teist.”

Putin ütles, et USA väited, et küberrünnakute taga USA-s on Vene häkkerid või Venemaa valitsus ise, on farslikud, ja ta nõudis tõendeid, et venelased on nendega seotud.

„Meid süüdistatakse igasugustes asjades,” ütles Putin. „Valimistesse sekkumises, küberrünnakutes ja nii edasi. Ja mitte kordagi, mitte kordagi, mitte üks kord ei ole nad suvatsenud esitada mingeid tõendeid. Lihtsalt alusetud süüdistused.”

Putin kordas üleskutset, et USA ja Venemaa ühendaksid jõud küberkuritegevusega võitlemiseks. „Meil on suur lootus, et me suudame selle protsessi koos oma USA partneritega käima panna,” ütles Putin.

Kogu intervjuu aja kasutas Putin Kremli ajaproovile vastu pidanud strateegiat, mis seisneb kriitika tõrjumises, osutades Ameerika vigadele ja väites, et Lääne kriitika on silmakirjalik, sest iga riik, sealhulgas Venemaa ja USA, tegutseb iseenda huvides.

Küsimuse peale USA presidendi Joe Bideni kriitika kohta, et Venemaa on suurendanud ülemaailmset ebastabiilsust, süüdistas Putin USA-d sama tegemises Liibüas, Afganistanis ja Süürias. Putin ütles ka, et Venemaa ei suru riigi sees teisitimõtlemist maha rohkem kui USA oma välisagentide seadusega.

Putin viitas isegi sadade kahtlusaluste vahistamisele USA Kapitooliumi rahutuste ajal ja ühe märatseja surmale kui tõendile, et ka USA võtab oma kodanikke poliitiliste seisukohtade pärast sihikule.

„Meil on ütlus: ära vihasta peegli peale, kui oled kole,” ütles Putin. „Sellel pole mingit pistmist teiega isiklikult. Aga kui keegi süüdistab meid milleski, siis mida ma ütlen, on see, et miks te ei vaata ennast? Te näete peeglis iseendid, mitte meid.”

Putinilt küsiti, ka „kokkusattumuse” kohta, et viimastel aastatel on tapetud mitmeid teisi tema poliitilisi rivaale.