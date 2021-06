Vanusepiir langes: Eestis vaktsineeritakse edaspidi koroona vastu vähemalt 12-aastaseid

"COVID-19 vaktsineerimise töörühm leidis, et teismelisi praegu vaktsineerima kutsuma ei hakata, aga luuakse võimalus neile, kes seda ise aktiivselt soovivad," rääkis COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa.

Otsa ütles, et seni on ebaselge, kas noorte vaktsineerimisel on eritingimusi ning millal ja kus seda täpselt teha plaanitakse. Seniks palub töörühm kannatust ning mitte vaktsineerimiskeskustesse kohale minna või arstidele seetõttu helistada.

Professor Andres Merits rääkis, et tema arvates on lapsed vaja vaktsineerida enne sügisvaheaega. Merits põhjendas seisukohta sellega, et Eestis käib koroonaviiruse levik ja koolivaheajad käsikäes. Sellisel juhul on nooremate kui 16-aastaste vaktsineerimist vaja alustada augustis või septembris.

"Sellel aastal ei ole koolis kinni-lahti töötamine enam aktsepteeritav," sõnas Merits.

Maikuus sai Pfizeri vaktsiini Euroopa ravimiametilt loa vaktsineerida 12-aastasest vanemaid lapsi. Merits usub, et sellel suvel saab ka Moderna vaktsiin loa vaktsineerida alates 12-aastaseid. Praegu on Meritsa teatel Moderna lõpetamas katseid 12–17-aastaste vaktsineerimisel ning kõigi eelduste kohaselt saadakse seejärel ka luba. Alates tänasest saavad Leedus vanemad kui 12-aastased lapsed end lasta Pfizeri vaktsiiniga vaktsineerida. ERR vahendas Leedu tervishoiuministeeriumi kantsleri Jurgita Grebenkoviene sõnu, et laste vaktsineerimine on oluline selleks, et lapsed saaksid sügisel tagasi kooli minna.