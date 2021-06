Kahe noore neiu jetiõnnetuses oli surm lähedal. Halvimast päästsid tähelepanelik rannaline ning vabatahtlik merepääste

Laupäeval Kaberneemel olnud vees peaks Killandi hinnangul inimene enne teadvuse kaotamist vastu umbes pool tundi. „Ohud olid tõsised,” võttis Killandi juhtumi kokku. Päästja kiidab neiusid, et nood kandsid veste. „See aitas neil veel püsida,” ütles Killandi. Siiski manitseb ta, et jetiga sõites tuleb kanda kalipsot, mis aitab keha soojas hoida. Päästja toob lisaks välja, et merele minnes tuleb kaasa võtta veekindel telefon, et vette kukkudes saaks ise päästesse helistada. Päästja toob välja, et kui õnnetust poleks kaldalt nähtud, poleks lugu sugugi õnneliku lõpuga. Õnnetusse sattunud jeti toodi ka merepääste poolt kaldale.

Kriitilisi väljakutseid on Kaberneeme vabatahtlikel merepäästjatel Killandi sõnul siiski vähe. 15 tegutsemisaasta jooksul on päästja hinnangul neid olnud kolm. Vabatahtlik päästja rääkis, et riiklik merepääste on küll mobiilne, kuid ei suuda tervet Eestit katta. Siiski on suuremad ohupiirkonnad vabatahtlike poolt kaetud. „Seda võimalust ei ole, et kutsele jääks reageerimata,” ütles Killandi.

Kaberneeme vabatahtlik maa- ja merepääste koosneb 20 inimesest, kellest 18 on läbinud merepääste koolituse.