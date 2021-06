Parteijuhiks püüdlev Lavly Perling pöördub homme Delfis avalikkuse poole: Eesti vajab muutunud Isamaad

„Eesti erakondade sisevalimistel pole ammu olnud sellist kaalu nagu seekordsetel Isamaa esimehe valimistel. See ei ole pelgalt ühe mittetulundusühingu eraasi, vaid see on terve Eesti edasise arengu küsimus – milliseks kujuneb Eesti vanima erakonna Isamaa roll Eesti poliitikas pärast 20. juunit,” ütleb Lavly Perling.