Prokurör kaebas edasi Rakvere maakohtu otsuse, millega mõisteti Marti Kuusik õigeks

Kohus märkis, et Viru ringkonnaprokuratuurile anti õigusvastane luba jälitustoiminguteks. Marti Kuusiku abikaasa Karin Kuusiku kasuks mõistetakse riigilt välja 26 000 eurot õigusabikulude ja muude vajalike kulude hüvitamiseks. 33 800 mõistetakse välja EKRE kasuks, et tasuda Küllike Nammi, kes on Kuusiku kaitsja, menetluskulud.