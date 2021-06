Delfi ja EPL Brüsselis: linna jõudnud Biden on osad paigad muutunud barrikaadideks

NATO peakorteri ümbruses olid juba eile tänavapostitele kleebitud hoiatavad sildid, et politsei teisaldab lisaks autodele ka valesse kohta pargitud kaherattalised. Lisaks tiirutasid linna kohal kopterid ja kilomeetri pikkuselt teelõigult olid kadunud kõik prügikastid.

Lisaks kopteritele tagavad Brüsselis turvalisust koerapatrullid ja föderaalpolitsei eriüksused, kes on paigutanud ka kõigi tundlike paikade juurde snaiprid. Bideni ja tema kaaskonna teele või peatuspaika jäävate äride omanikud peavad arvestama kohustuslike sulgemistega. USA delegatsioon liigub ringi 15 mustast limusiinist koosnevas kolonnis.



Brüsseli ühistranspordifirma STIB on juba palunud reisijatel vältida bussi ja trammi ning eelistama metrood.

NATO tippkohtumise pressikeskusesse ajakirjanikud jalgsi ei pääse, vaid peavad sündmuspaika saabuma 10-minutilise teekonna kauguselt bussiga, kus tohib istuda vaid ühekaupa ning aknapoolses ääres. Lisaks ootab ees põhjalik mitmest osast koosnev turvakontroll, mille käigus peab avama oma arvuti, jooma kaasa võetud pudelist, et näidata, et selle sisemus on ohutu, ning ootama riietelt võetud lõhkeaineproovi vastust.