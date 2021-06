Iisraeli uus peaminister Naftali Bennett lubas riigi ühendada

Parempoolne rahvuslane Bennett hakkab juhtima enneolematut koalitsiooni, mis sai eile parlamendis Knessetis toetuse numbritega 60-59, vahendab BBC News.

Senine peaminister Benjamin Netanyahu oli sunnitud lahkuma pärast 12-aastast valitsemist.

Erakonna Yamina juht Bennett on kokkuleppe järgi peaminister kuni 2023. aasta septembrini. Siis võtab ohjad üle tsentristliku erakonna Yesh Atid esimees Yair Lapid, kes peaks valitsema järgmised kaks aastat.

Iisraeli pikaajalisim peaminister Netanyahu jääb oma erakonna Likud esimeheks ja temast saab opositsiooniliider.

Eilsel debatil Knessetis lubas Netanyahu tagasi tulla.

Netanyahu oli peaminister viis ametiaega. Kõigepealt aastatel 1996-1999 ja siis 2009-2021.

„See ei ole leinapäev. Demokraatias on valitsusvahetus. Kogu lugu,” ütles 49-aastane Bennett oma kõnes. „Me teeme kõik, mis suudame, nii et keegi ei peaks hirmu tundma... Ja ma ütlen neile, kes kavatsevad täna õhtul tähistada: ärge tantsige teiste valul. Me ei ole vaenlased, me oleme üks rahvas.”

Palestiinlastel pole Iisraeli uue valitsuse kohta midagi head öelda olnud.

„See on Iisraeli siseasi. Meie seisukoht on alati olnud selge, mida me tahame, on Palestiina riik 1967. aasta piirides pealinnaga Jeruusalemmas,” ütles palestiinlaste presidendi Mahmoud Abbasi esindaja.

„See on okupatsioon ja koloniaalmoodustis, millele me peame jõuga vastu seisma, et oma õigused tagasi saada,” teatas Gazat kontrolliva islamistliku organisatsiooni Hamas esindaja.