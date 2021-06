Soome kohalike valimiste selge võitja on Koonderakond, pettumus oli Sanna Marini sotside tulemus

Valimisaktiivsus jäi madalaks. See oli vaid 55,1%.

Üleriiklikul toetusprotsendil ei ole kohalike omavalitsuste valimistel siiski otsest tähtsust, sest volikogud valitakse iga omavalitsuse tulemuse järgi. Siiski on üleriiklikul toetusel sümboolne tähtsus üleriikliku poliitika seisukohalt.

Helsingin Sanomat peab kohalike omavalitsuste valimiste selgeks võitjaks Koonderakonda. Küsitluste põhjal võis Koonderakonnale võitu pakkuda, aga tulemus oli oodatust paremgi. Koonderakonna vahe konkurentidega on selge.

Võit oli suur kergendus Koonderakonna esimehele Petteri Orpole, kes on sattunud Eduskuntas opositsioonis olles surve alla.

„See on kõva tulemus. Meie sõnum on mõjunud, oleme saanud inimestelt tugeva usalduse ajada asju omavalitsustes. Koonderakond on kõvem omavalitsuspartei kui Eduskunta partei,” ütles Orpo.