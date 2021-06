Päästjad korraldavad Stenbocki maja ees piketi. "Töötuks võib jääda sada päästjat"

"2018. aastal andsid poliitikud lubaduse tõsta päästjate palk hiljemalt 2023. aastaks võrdseks Eesti keskmise palgaga. Vastupidiselt lubatule on päästjate olukord aga hoopiski halvenenud. Päästja palga mahajäämus Eesti keskmisest töötasust on kasvanud 2018. aasta 357 eurolt 405 eurole 2021. aasta esimeses kvartalis," andis ühing pühapäeval teada.

Ühing nendib, et kõigile ministeeriumitele on antud korraldus kärpida 2022. a tegevuskulusid 5%. EPTAÜ hinnangul on tegemist läbi mõtlemata otsusega, kuna sisejulgeoleku valdkonnas ei ole nii suur eelarvekärbe ainult tegevuskulude arvelt teostatav.