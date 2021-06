FOTOD | Vabaduse väljakule seati üles juuniküüditamise aastapäevale pühendatud "Pisarate vagun"

Mälestusinstallatsiooni piirikontuuriks on endine Nõukogude Liidu piir. See motiiv on kujutatud ka Maarjamäe seinapannool koos raudteeharudega, mis viisid Siberi laagritesse ja väljasaatmiskohtadesse. Raudteele paigutatud vagun, suunaga itta, sümboliseerib ühte 490st küüdivagunist, mis on täitunud „küüditatute pisaratega”.