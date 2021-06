WHO juht: koroonaviiruse lekkimist Hiina laborist ei saa välistada

"Me vajame Hiina poole koostööd. Me vajame läbipaistvust, et aru saada, teada ja leida viiruse tekkepõhjused," ütles WHO juht. "Aga andmevahetusega on olnud raskusi, eriti algandmete juures... Me loodame, et edaspidi on koostöö ja läbipaistvus parem."