Defense News: NATO loobub maismaapõhiste tuumarelvade paigutamisest Euroopasse

Tuumarelvade küsimus tuli eredalt päevakorda mõne aasta eest, kui USA president Donald Trump otsustas peatada keskmaa tuumarelvastuse (INF) lepingu täitmise, väites, et see on tarbetu, sest Venemaa rikub selle tingimusi. Õige pea pärast Valge Maja otsust loobus lepingu täitmisest ametlikult ka Kreml.

“Juhul kui see on ühepoolne järeleandmine Venemaale, on see kohutav idee; ja isegi kui see on kahepoolne vastutulek, pole see palju parem, sest te ei saa Venemaad usaldada,” ütles Morrison. “Miks me võtame laualt võimaluse, mida võiksime tulevikus vajada, et reageerida Venemaa sõjakale tegevusele?”