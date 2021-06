BBC on juba vabandanud sellepärast, et pilti ka pärast hirmsaid arenguid edasi näidati: "Vabandame kõigi ees, keda kaadrid häirisid. Kajastust staadionilt kontrollib UEFA ning niipea, kui mäng pooleli jäeti, lülitasime ka pildi välja." Samasugust seisukohta väljendas ja BBC kommentaator ning Inglise jalgpallilegend Gary Lineker, kelle sõnul pidanuks toimunu ajal näitama suurt plaani staadionist.

Ka Taanis ülekannet teinud Viaplay omanikfirma spordiprogrammi juht Kim Mikkelsen palus vabandust. Temagi juhtis tähelepanu sellele, et kanalid toetuvad UEFA pildile, mis peaks tema hinnangul olema vaatajale ohutu. "Pilti näidati liiga lähedalt," ütles Mikkelsen.