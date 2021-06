Hiina: G7 ei juhi enam ammu maailma

Hiinat ärritab tänavune G7 liidrite kohtumine ennekõike seetõttu, et seal püütakse kujundada ühist lähenemist autoritaarse Pekingi suhtes. Arutelu all on aga ka koroonaviiruse päritolu ja selle võimalik väljapääsemine Hiina laborist, mida Peking eitab.