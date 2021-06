Analüütikud: Valge Maja loodab näidata Bideni-Putini kohtumisel jõulisust

Valge Maja peab kolmapäevast riigipeade kohtumist silmas pidades võtmetähtsusega väljakutseks tugeva signaali saatmist Putinile, erinevalt Trumpist, kes soovis oma esimesel kohtumisel Venemaaga pigem sõbralikult läbi saada, vahendab NBC News.

Telekanali teatel usub USA uus administratsioon, et Bideni saabumine tippkohtumisele Genfis pärast “mitut päeva kõnelusi Ameerika lähimate liitlastega” demonstreerib Moskvale, et Lääs on valmis Venemaa vastu välja astuma “ühise rindena”.

Välispoliitika ekspertide sõnul kujutaks Bideni ja Putini ühine pressikonverents Ameerika poolele “tõsist ohtu”. USA endine suursaadik Moskvas Michael McFaul ütles NBCle, et selle toimumine oleks kahtlemata libedale teele minek ja “ohustaks üksnes president Bidenit”.

Valge Maja ametnike sõnul toimuvad riigipeade kõnelused nii “laiemas kui kitsamas formaadis”. Teadaolevalt soovitakse aga vältida presidentide üks-ühele kohtumist, kus ruumis ei ole ühtki abi ega nõunikku, nagu juhtus Trumpi ja Putini kohtumisel 2018. aastal.

USA administratsioon andis laupäeval ka ametlikult teada, et Biden annab Genfis pärast kohtumist Putiniga pressikonverentsi üksinda. „Üksinda antav pressikonverents on selleks sobilik formaat, et suhelda vaba ajakirjandusega selgelt neil teemadel, mis kohtumisel tõstatusid - nii teemadel, kus võime olla üht meelt kui ka neil, kus on märgatavaid erimeelsusi,” selgitas Valge Maja.

78-aastane Biden kohtub 68-aastase Putiniga järgmisel kolmapäeval ühes Genfi järvele avanevas 18. sajandi villas. Biden on öelnud, et USA ei otsi Venemaaga konflikti, kuid Washington ei jäta reageerimata, kui Moskva kavatseb kahjulike tegevustega tegeleda. Venemaa sõnul on läänt tabanud Vene-vastane massihüsteeria ja riik kavatseb oma huve kaitsta nii, nagu otstarbekaks peab.