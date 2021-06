Pärnu haigla nõukogu esimees töökiusu süüdistusest: nõukogu sai sellest alles eile teada

Probleemi keskmes on osakonna juhataja Aadu Simisker, kes pöördujate sõnul karjub, solvab, ähvardab ja valetab ning näib seda kõike nautivat. Haiglajuht Urmas Sule ütles Delfile, et peab Aadu Simiskerist kui spetsialistist lugu, ent ta polnud nõus konflikti lähemalt kommenteerima: "Töö korrastamise protsess on käimas." Ka Simisker ise viitas haiglas juba tegutsevale töögrupile, kes otsivat olukorrale lahendust: "Kuna töögrupp teeb alles tööd, siis pole mul õige kommenteerida."