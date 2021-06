Valge Maja: Biden annab Genfi kohtumise järel üksinda pressikonverentsi

USA riigipea Joe Biden annab järgmisel nädalal Genfis pärast kohtumist Vladimir Putiniga üksinda pressikonverentsi, sest see on vaba meediaga selgeks suhtlemiseks kõige sobivam vorm, teatas täna Valge Maja.

Biden kohtub Putiniga järgmisel kolmapäeval ühes Genfi järvele avanevas 18. sajandi villas. „Eeldame, et kohtumine tuleb otsekohene ja avameelne," ütles Valge Maja.

„Üksinda antav pressikonverents on selleks sobilik formaat, et suhelda vaba ajakirjandusega selgelt neil teemadel, mis kohtumisel tõstatusid - nii teemadel, kus võime olla üht meelt kui ka neil, kus on märgatavaid erimeelsusi."