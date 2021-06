FOTOD | G7 esimene ühisfoto Bideniga erineb märgatavalt Trumpi omast

Värskel fotol on keskel Briti peaminister Boris Johnson ja USA president Joe Biden. Väljaanne Business Insider märgib, et tegu on kahe märkimisväärselt erineva jäädvustusega: uuel fotol on kõik paigutatud koroonareeglite tõttu üksteisest võrdsele kaugusele seisma, lisaks ei kipu keegi domineerima.