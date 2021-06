Moskvas sööstis koroonaviirusesse nakatumine ootamatult tippu

Moskva meer Sergei Sobjanin teatas seepeale, et koroonaviirust on üha keerulisem ravida. „Eeldasime, et kevadine tõus tuleb aprillis-mais, nagu mullu oli. Kuid nüüd näeme, et see on nihkunud juuni-juuli peale," sõnas Sobjanin eile tehtud videopöördumises.