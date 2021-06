Politsei röövis tüdruksõbraga Tšetšeeniast pagenud mõjuvõimsa ärimehe tütre

Taramova oli sel nädalal avaldanud video, kus ütles, et põgenes Tšetšeeniast peksmise ja ähvardamise tõttu. Ta anus võime, et nad ei paneks teda tagaotsitavate nimekirja. Vene LGBT võrgustiku teatel ajendas Taramovat kodust pagema tema seksuaalse sättumusega kaasnenud kiusamine.

Taramova ei öelnud salvestisel, kes teda väidetavalt peksab, kuid teada on, et naine on abielus. Raadio Vaba Euroopale kinnitas Taramova, et abielu oli tema tahte vastaselt korraldatud. Taramova on mõjuka Groznõi kinnisvaraarendaja Adžub Taramovi tütar. Taramov on ohtrate geivastaste avaldustega silma paistnud Kadõrovi liitlane.