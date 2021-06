Rannailm saab otsa: ilmateenistus hoiatab äikese ning tugeva saju eest

Pilvisus tiheneb üle Eesti. Kui ennelõunal sadas vihma Lääne-Eesti saartel ja mandri lääneservas, siis pärastlõunal laienevad sajud üle Eesti. Mitmel pool on äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 m/s, äikesega võib kaasneda tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 15 ja 21 kraadi vahel, Kesk- ja Ida-Eestis 20 ja 25 kraadi vahel.

Kui nädala sees ulatus veetemperatuur randades lausa kaheksas paigas üle 20 kraadi, siis käesoleval nädalavahetusel pole Eestis ühtegi tõeliselt sooja veega ujumiskohta. Laupäeval-pühapäeval on Pärnu rand Eesti kõige soojem mereäärne supluskoht – veetemperatuur on ligikaudu 19,5 kraadi.

Pühapäeval on Eestis pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, Ida-Eestis võib olla kohati äikest. Keskpäeval lääne poolt alates pilvkate hõreneb aegamisi ning Lääne-Eestis on saju tõenäosus väike. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti kuni 14, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 15 ja 20 kraadi vahel, rannikul on kohati veidi jahedam.