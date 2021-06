Tšehhi on ainus Süürias saatkonda lahti hoidev EL-i riik. Miks?

Kui Süüria riigipea Bashar al-Assad teatas möödunud kuul, et on 91,5 protsendi suuruse toetusega taas valimised võitnud, tegid Prantsusmaa, Itaalia, USA ja Suurbritannia ühisavalduse, kus nimetasid hääletust ebaseaduslikuks.

Üks Euroopa riik, mis silmatorkavalt vaikis, on aga Tšehhi, kirjutab portaal Euronews. Tegemist on ainsa riigiga Euroopa Liidus, mis on hoidnud Süüria kodusõja algusest oma saatkonna Damaskuses avatuna. Süüria kodusõjas on surma saanud ligi pool miljonit inimest ja ligi 11 miljonit on pidanud kodu maha jätma.