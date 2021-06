VIDEO | Putin USA-Vene tippkohtumise eel: Trump on erakordne ja andekas inimene, Biden karjääripoliitik

„Meie kahepoolsed suhted on halvenenud lähiaastate madalama punktini," teatas Vene riigipea Vladimir Putin telekanalile NBC antud usutluses.

Ka kiitis Putin USA endist riigipead Donald Trumpi, kes olevat erakordne ja andekas inimene, ning lisas, et praegune president Joe Biden on karjääripoliitikuna Trumpist äärmiselt erinev, kirjutab uudisteagentuur Reuters. "Biden on veetnud terve oma täiskasvanuea poliitikas." Putin ütles siiski, et suudab ka Bideniga koostööd teha.

Kui ajakirjanik küsis, mida Putin arvab sellest, et Biden nimetas märtsis „tapjaks", ütles Putin, et on selliseid süüdistusi kuulnud kümnete kaupa ja tegu on "Holliwoodi macho-jutuga". „See pole asi, mille üle ma vähegi muretseks."





Ka keeldus Putin vastamast küsimusele Vene teisitimõtlejate, sh endise Ka keeldus Putin vastamast küsimusele Vene teisitimõtlejate, sh endise KGB spiooni Aleksandr Litvinenko surmade kohta ja teatas vaid, et osad isikud, kes nende surmade eest vastutavad, kannavad vanglas karistust.

Biden teatas sel nädalal Euroopasse saabudes, et USA ei otsi Venemaaga konflikti. Visiidi pikkuseks on kaheksa päeva ja selle aja jooksul osaleb USA riigipea G7, NATO, USA-Euroopa Liidu ning lõpuks USA-Vene tippkohtumisel.

Valge Maja on öelnud, et kavatseb Genfis tõstatada Venemaalt pärit küberrünnakute teema ja rääkida Moskva agressioonist Ukrainas, dissidentide vangistamisest ja teistel teemadel.