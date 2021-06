OTSEPILT | EKRE jätkab riigikogu töö blokeerimist

Helme kommenteeris kolmapäeval Delfile, et EKRE ei ole praeguse eelnõu versiooniga rahul ega saa seda toetada, sest fraktsioon tegi sellele üle 70 parandusettepaneku turvalisuse tõhustamiseks, neid aga arvesse ei võetud. Küsimus on tema sõnul selles, kes saavad andmeid kasutada.

Laupäevase lisaistungi eel ütles Helme, et siseminister Kristian Jaani jutt sellest, justkui eelnõus poleks midagi muutunud, ei vasta tõele: "Siin on mitu momenti, millest üks on see, et vahepeal on sarnast näotuvastamise süsteemi kasutanud Hiina uiguuride ja hongkonglaste peal."