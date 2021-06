Pärnu Haigla töötajad: oleme aastaid talunud solvanguid ja töökiusu

Avalik pöördumine: töö Pärnu Haigla radioloogiateenistuses



Oleme veendunud, et Pärnu Haigla töö väärib tunnustust, seda eriti viimase raske COVID-pandeemia aasta ajal. Kogu haigla tervikuna on panustanud maksimaalselt, et hoida pandeemia kontrolli all ning mitte ühegi üksuse järjepidev toimimine ei ole katkenud. Oleme uhked, et töötame sellises asutuses.



Meie haigla ravijuht väärtustas 25. mail Pärnu Postimehes avaldatud artiklis oma haigla töötajaid, öeldes, et Pärnu Haigla suhtub oma töötajatesse tegelikult ka, kui kõige kallimasse varasse, hoolides neist ning püüab austades igaühe õiguseid ning vabadusi, alati leida igal probleemile võimaluse korral, seaduste ja eetika piires personaalse lahenduse.



Me ei ole tahtnud kuidagi radioloogiateenistuses olevaid probleeme avalikkuse ette tuua. Kahjuks oleme jõudnud olukorda, kus tunneme, et iga inimene siiski ei ole kõige kallim vara ja tegelikkuses väärtustatakse vaid üksikuid.



Pärnu Haigla radioloogiateenistuses ei ole enam võimalik töötada, sest töökeskkond on tervist toetavast muutunud tervist kahjustavaks. Töötajate stressitase on järjepidevalt kõrgel, seda mitte patsientidega seotud probleemide vaid teenistuse juhi käitumise ja töötajatesse suhtumise tõttu.



Kõigepealt püüdsime lahendada probleeme teenistuse siseselt, kuid see ainult võimendas juhataja negatiivset hoiakut ja suhtumist. Üks näide paljudest: teenistuse siseselt koostati anonüümne küsitlus töö korralduse ja omavaheliste suhete parendamiseks: mis on hästi, mis on halvasti, mida saaks paremini. Teenistuse juhataja võttis küsitluse tulemusi kui rünnakut enda vastu. Sellele järgnesid ähvardused küsitlusele vastanute aadressil.



Pingeline olukord on järjepidevalt süvenenud. Raske COVID-aasta, kus koostöö ja üksteise toetamine peaks olema esmase tähtsusega, on meie jaoks olnud meeskonnatööd hävitav, ülekohtune ja diskrimineeriv.



Veel üks näide paljudest: jaanuaris 2021, hetkel, kui kõik aitasid kõiki, palus Läänemaa Haigla ülemõde abi spetsialistide, radioloogiatehnikute näol. Kaks radioloogiatehnikut läksid kordamööda appi ning hiljem tuli tunnustuse asemel teenistuse juhilt etteheiteid.



Erinevaid negatiivseid situatsioone on väga palju. Kuna teenistuse siseselt lahenduse leidmine ei olnud enam võimalik, siis pöördusime Haigla juhatuse poole ja teavitasime juhatust nendest probleemidest. Probleemidest on teadlikud haigla juhatuse liikmed, personali arendusjuht ja kantselei juhataja.



Kahjuks on meie abipalvele hakanud järgnema nende inimeste töölt vabastamine või madalamale ametikohale viimine, kes on julgenud oma rahulolematust väljendada.



Meile meeldib meie töö. Meile meeldib töötada Pärnu haiglas. Või vähemalt meeldis töötada. Hetkel oleme aga jõudnud punkti, kus tööletulek o muutunud pigem ebameeldivaks tegevuseks - hirm radioloogiateenistuse juhataja sõnade ja tegude ees on muutunud selle ebameeldivaks. Juhtimisstiil "mina keelan, poon ja lasen" ei ole okei! Meil on päriselt abi vaja, ilmselgelt ei tule me tekkinud olukorraga enam ise toime.



On ääretult kurb vaadata, kuidas aastaid üles ehitatud ja ühtselt töötanud tiimi katki rebitakse. Paljude silmis on rõõmupisarad asendunud hoopis kurbusepisaratega. Lahenduseks ei saa olla see, et inimesed lihtsalt hirmust või emotsionaalsest kurnatusest töökohti vahetama hakkavad.



Veelkord – meile meeldib meie töö! Aga praeguse radioloogiateenistuse juhataja alluvuses ei ole me suutelised enam jätkama.



Pärnu Haigla radioloogiateenistuses töötab tähtajatu lepinguga 36 inimest. Nendest allkirjastasid ülaltoodud pöördumise 22 inimest.