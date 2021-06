Pärnu Haigla töötajad: oleme aastaid talunud solvanguid ja töökiusu

Probleemi keskmes on osakonna juhataja Aadu Simisker, kes pöördujate sõnul karjub, solvab, ähvardab ja valetab ning näib seda kõike nautivat. Töötajad on vestelnud Simiskeri käitumise asjus varemgi haigla juhatusega, kuid seni pole need vestlused kuhugi jõudnud. Haigla juhatusse kuuluvad Urmas Sule ja Veiko Vahula.

Pöördujad kirjeldasid Delfile mõnda episoodi eelnenud aastatest, mille tõttu peeti vajalikuks avalik kiri kirjutada. Nad kirjeldasid seda, kuidas Simisker näib nautivat inimeste alandamist.