Sanna Marin: Kaja Kallase avalik kiri tõukub osalt sisepoliitikast, näitamaks, et valitsus töötab

Meil ​​on hea kahepoolne dialoog, ütles Sanna Marin teleintervjuus Eesti-Soome suhete kohta. Tema sõnul tõukub Kaja Kallase avalik kiri osaliselt Eesti sisepoliitikast, on mõeldud näitamaks Eesti kodanikele, et valitsus on aktiivne, töö käib.