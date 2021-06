EKRE juht Tallinnas: ei imesta, et Merli Kaunissaart vägivald tabas, sest tal on väga kurjad silmad

Kui te ei ole inimesega kohtunud, kuidas te saate öelda, et ta on ise provotseerinud tema vastase vägivalla, isegi kui see olekski õigustus?

Mart Kallas otsustas reageerida Kaunissaare konto kaotamisest rääkinud artiklile järgmiste sõnadega: "Väga kurjad silmad, selline inimene ongi konfliktne ja isegi ei imesta, et võiski tema vastu keegi vägivaldne olla, sest viskas lihtsalt üle." Sellega ta ei piirdunud. "Väga raske saab olema mehel, kes sellisega kokku hakkab elama, ja ka tema lastel saab olema väga keeruline," hindas mees. Lõpetuseks põrutas ta: "Lihtsalt selline nägu on!"

"Kellegi kuri käsi on mängus," arvas Kaunissaar, kes on proovinud saada kontot tagasi nii politsei- ja piirivalveameti kui ka Facebooki poole pöördudes. Seni pole need katsed vilja kandnud. Politsei käed jäid tema aitamisel lühikeseks ning Facebookist pole vastatud ei temale ega ka mitte Delfi päringule.

Merli Kaunissaar on ise lähisuhtevägivalda kogenud ning ehitanud enda kogemuse peale üles veebikanalid, mis sarnases olukorras inimestele nõu ja abi annavad. 9. juunil avaldas Eesti Päevaleht artikli sellest, kuidas naine on olnud juba üheksa päeva enda ohvrite abistamiseks mõeldud Facebooki-kontolt välja lukustatud.

Kas ta on vägivaldne või ei ole, ma ei tea ju.

Miks te siis ütlete selliseid asju?

No aga miks ma ei või öelda?

Kas te olete kursis Merli Kaunissaare vastu toime pandud lähisuhtevägivala detailidega?

Ei.

Seda enam, milleks siis kommenteerida?

Sellepärast, et inimene lahmib lihtsalt. Mul on tema kui infoallika kohta väga suured kahtlused. Ta reageerib üle ja ta võib lausa valetada, ma isegi ei kahtle selles.

Te arvate, et ta on oma varasema vägivalla ohvriks olemise....

Ma ei tea. Ma olen 58 aastat vana ja ma olen näinud ka selliseid süüdistusi, et kui mulle hakatakse viga tegema… ütleme näiteks niimoodi, et keegi tahab kellegile panniga lüüa ja mees võtab käest kinni ja ei lase endale vigastust tekitada. Neid asju on olnud.

Merli Kaunissaarega juhtus ju midagi palju tõsisemat.

No mis temaga juhtus? Paluks mind mitte tuua sellesse sousti, ma absoluutselt ei ole huvitatud sellest. Kui ma kusagil kommenteerin, siis see on minu isiklik asi. Ma saan aru, et teile õudselt meeldib see, et ma olen EKRE liige, et saab tampida ja et saab natuke krõbedama pealkirja.

Te pole ju lihtsalt EKRE liige, te juhite Eesti suurimas omavalitsuses fraktsiooni. Kas pole natuke ebasobiv esineda selliste väidetega, ainuüksi maineküsimusest tulenevalt?

(Paus.)

Te lõpetate kommentaari selliste sõnadega: "Lihtsalt selline nägu on!" Ütlete seda inimese kohta, kes on väga rängalt peksa saanud.

No ta on kurja näoga. Kehakeelelugejad ju võivad igasuguseid asju välja lugeda.

Lisaks sellele, et te ei ole kriminaalõiguse ekspert, ei ole te ju ka kehakeeleekspert.

Eksperdipabereid ei anna keegi välja, kõik on meil isehakanud eksperdid siin. Kui ma võin nimetada ennast kehakeeleeksperdiks, siis võib arvestada minuga kui kehakeeleeksperdiga.

Kas tahaksite korra järele mõelda ja Merli Kaunissaarelt vabandust paluda?

Palun öelge, millega mina personaalselt teda solvasin. Kas tema võib öelda põhimõtteliselt mida tahes või? Levitada kuulujutte – see on tema õigus või? Siis kui keegi arvab temast midagi natuke teisiti, siis on skandaal.

Ta on ju rääkinud seda, mida ta on rääkinud, olles kohtus vande all.

Kas te kahtlete Eesti kohtusüsteemis? Kohtunik arvas teisiti ju? Kas te olete tema advokaat või milles asi on? Te üritate EKRE-vastast lugu teha, ma tean. See kindlasti õnnestub teil. Saate tehtud, saate ühe sita jälle kraesse visatud.

Lähisuhtevägivald on ju teema, millest ajakirjandus peab rääkima.

Ma olen sellega nõus, aga te mõtlete asju ise juurde.

Ma ei mõtle ju juurde seda, mis on olnud Merli Kaunissaare kogemus.

Mina ei tea, mis kogemus tal on olnud. Ma ei tea üldse, kes ta selline on.

Merli Kaunissaar: ühiskond sai taas ühe vale sõnumi

Tema kommentaari tekst on tüüpilise vägivallatseja tekst – ohver justkui olevat andnud ise põhjust enda löömiseks. See on pehmelt öeldes väga kurb ja saadab ühiskonnale taas sõnumi, et ohver on ise süüdi.



Isegi kui ohver käitukski provotseerivalt, intrigandina, ei annaks see kunagi õigust tema ründamiseks. Minu kallal vägivalda tarvitanud eksmehe kohta on olemas avalik kohtulahend, kus on kõik tema karistamise tinginud episoodid ära kirjeldatud. Kas ma siis provotseerisin iga kord, kui mind noaga ähvardati või siis, kui mind autoga alla ajada taheti? See on kurb...

Pärast vestlust Delfiga saatis Mart Kallas täiendava repliigi: "Ma olen esimene, kes vabandab Kaunissaare ees, kui Kuusik süüdi mõistetakse."

Kas loetud artikkel vastas Teie ootustele? Ei ole üldse rahul Olen väga rahul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10