EKRE juht Tallinnas: ei imesta, et Merli Kaunissaart vägivald tabas, sest tal on väga kurjad silmad

Merli Kaunissaar on ise lähisuhtevägivalda kogenud ning ehitanud enda kogemuse peale üles veebikanalid, mis sarnases olukorras inimestele nõu ja abi annavad. 9. juunil avaldas Eesti Päevaleht artikli sellest, kuidas naine on olnud juba üheksa päeva enda ohvrite abistamiseks mõeldud Facebooki-kontolt välja lukustatud.

"Kellegi kuri käsi on mängus," arvas Merli, kes on proovinud saada kontot tagasi nii politsei- ja piirivalveameti kui ka Facebooki poole pöördudes. Seni pole need katsed vilja kandnud. Politsei käed jäid tema aitamisel lühikeseks ning Facebookist pole vastatud ei temale ega ka mitte Delfi päringule.

EKRE juhtivpoliitiku teooria naisepeksu põhjusest: lihtsalt selline nägu on!

Mart Kallas otsustas reageerida Kaunissaare konto kaotamisest rääkinud artiklile järgmiste sõnadega: "Väga kurjad silmad, selline inimene ongi konfliktne ja isegi ei imesta, et võiski tema vastu keegi vägivaldne olla, sest viskas lihtsalt üle." Sellega ta ei piirdunud.