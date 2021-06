Rootsi muretseb koroonaviiruse delta-tüve pärast: horisondil on tumedad pilved

Delta-tüvi, mis esmakordselt tuvastati Indias, on Briti epidemioloogide hinnangul 60 protsenti nakkavam kui viiruse alfa-tüvi, mis seni on Ühendkuningriigis valdav olnud, kirjutas ERR .

Osalt põhjustab delta-tüve suurema leviku ka see, et vaktsiinid pole selle vastu nii efektiivsed. Ühendkuningriis on 90 protsenti uutest koroonajuhtumitest nakatumised viiruse delta-tüvega.