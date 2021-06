KAART | Koroonaviirus jätkab reoveest taandumist

Koroonaproovide võtmine reoveest Foto: Anni Õnneleid

Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu värsked tulemused näitavad, et reovee koroonaviirusesisaldus on nädalaga veelgi kahanenud. Eesti keskmist olukorda iseloomustavast indeksist veidi kõrgemad näidud on üksnes Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis.