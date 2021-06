“Kahjunõuded ulatuksid miljarditesse.” Mida tähendaks Tokyo olümpia tühistamine korraldajate jaoks?

ROK-i juhid kinnitavad, et tänavusi Tokyo olümpiamänge suudab takistada vaid maailmalõpp.Samal ajal nakatub viirusesse endiselt iga päev sadu tuhandeid inimesi. See paneb paljusid küsima, miks rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) kohalike korraldajate ja Jaapani valitsuse toel siiski nii visalt mängude toimumist toetab.

Ametliku selgituse järgi oleks mängude ärajätmine liiga suur löök tuhandetele sportlastele, kes on olümpiale pääsemise nimel aastaid treeninud ja kellele see jääks võib-olla viimaseks võimaluseks. Jaapani avalikkuse, meditsiiniekspertide ja isegi ühe kohaliku olümpiakomitee liikme esindatud vastasleeriga väideldes on ROK aga rangelt hoidunud välja ütlemast üht vääramatut põhjust, miks mängud just 23. juulil peavad toimuma.

Asi on selles, et kui Tokyo 2020 koroonaviiruse tõttu teist korda edasi lükataks, kaotaksid ROK ja korraldajad miljardeid dollareid. Jaapan on ametlikult kulutanud olümpia korraldamisele 15,4 miljardit dollarit (12,69 miljardit eurot), ehkki valitsuse auditite järgi võib tegelik summa olla märksa suurem. Enamiku sellest rahast on katnud Jaapani maksumaksjad.

See on aga alles algus. Mängude ärajätmise korral tuleks aga maksta veelgi rohkem, kuna ROK-iga sõlmitud lepe jätab kõik riskid korraldajatele ja kogu otsuseõiguse ROK-ile.