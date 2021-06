Investeerimine laenudesse: mida peaks teadma ja kuidas alustada?

Investeerimisvõimalusi on palju erinevaid, mistõttu võib tihtilugu tekkida küsimus – kuidas ja millest alustada? Üks võimalus enda raha tulusalt kasvatada on Kreditex Ühisraha investeerimisportaalis.

Kreditex Ühisraha investeerimisplatvorm

Investeerimine on üha levinum alternatiiv klassikalisele säästmisele ja ühtlasi peetakse seda ka üheks kõige kindlamaks viisiks pikaajalise stabiilse sissetuleku tekitamiseks. Kreditex Ühisraha platvorm on kohalik investeerimiskeskkond, kus nii algajad kui loomulikult ka juba kogenumad investorid saavad paigutada enda vaba raha teiste eraisikute või ettevõtete laenudesse.

Võimalusi investeerimiseks on kokku kolm: väikelaenudesse, kinnisvaralaenudesse ning lisaks veel järelturg.

Küllaltki levinud on ka arvamus, et investeerimisega alustamiseks on vaja suuremat rahasummat. Kreditex Ühisraha tegevjuhi Jekaterina Rozenštrauchi sõnul ei ole see ilmtingimata oluline.

Selge on see, et mida suurem summa panustatakse, seda parem tootlikkus on tagatud. Siinkohal tasub aga meeles pidada, et investeerimine on reeglina pikaajaline tegevus, mistõttu suurim tootlikkus tuleb just pikema perioodi vältel. “Tegelikult võib täiesti vabalt alustada ka paarikümnest eurost,” toonitab Rozenštrauch.

Kas riskid on maandatud?

Järgmine asi on risk, mis tihti jututeemaks tuleb. Tõsi, investeerimisega kaasnevad riskid – mõnega madalamad, mõnega kõrgemad. Just seetõttu on hea teada, et Kreditex Ühisraha investeeringud on kõik tagatud – investeeringutel väikelaenudesse on 100%-line tagasiostugarantii ja investeeringud kinnisvaralaenudesse on tagatud hüpoteekidega.

Tagasiostugarantii investeerimisel väikelaenudesse – mis see endast kujutab? Tagasiostugarantiiga makstakse investorile laenusaaja lepingu ülesütlemisel 100% investeeritud raha tagasi. Rozenštrauchi sõnul on eesmärk vähendada investorite riske ja tagada suurem kindlustunne.