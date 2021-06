Teadusnõukoja liikmed ootavad puhkust pikisilmi. Mõni jääb Eestisse, teine sõidab lõunamaale

Lutsar ütles, et vaheajal ei plaani teadlastekogu regulaarselt koos käia, kuid hoiavad ikka pandeemial ja siinsel epidemioloogilisel olukorral silma peal. Juturaamatute asemel loevad teadusnõukoja liikmed teaduskirjandust, et olla kursis värskeimate tõdemustega koroonaviiruse ja selle levimise kohta.

Lutsar on varem reetnud, et unistab ka akude laadimisest välismaal. Väljamaa reisi on ta lükanud sügisesse. Ta soov on minna Lõuna-Prantsusmaale, aga täpseid plaane veel paigas ei ole, need sõltuvad teadusnõukoja juhi sõnul ka pandeemia seisukorrast. „Kahenädalast karantiini ma endale lubada ei saa,“ tõi ta välja, mis on sihtkoha valimisel oluline.