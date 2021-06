Ungari valitsus kavatseb keelata „homopropaganda” alaealistele

Tegemist on laiema pedofiiliavastase eelnõuga. Selles nähakse ette, et alla 18-aastastele noortele ei tohi näidata pornograafilist sisu või sisu, mis julgustab soo muutmisele või homoseksuaalsusele, teatas Reuters.

Eelmisel aastal mõistis peaminister Viktor Orbáni juhitav Fideszi valitsus hukka Ungari lasteraamatu „Imedemaa on kõigi jaoks” ("Meseország mindenkié"), kus muinasjututegelased esindavad vähemusi, näiteks romasid ja geisid. Fidesz nimetas seda „homopropagandaks” ja teatas, et see tuleks koolides keelata.