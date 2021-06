Doktor Mihkel Mardna avaldab pika ja õnneliku elu saladuse

Taavet Kase ja Mihkel Mardna

Tänapäeval elame küll kauem kui kunagi varem, ent kvaliteet on olulisem kui kvantiteet. Kui viimased eluaastad tuleb kannatustes vireleda, siis... mis elu see on!? Tuntud spordiarst doktor Mihkel Mardna avaldab pika eluea saladuse.