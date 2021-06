Arenenud riigid võitlevad suitsetamispandeemiaga uutmoodi

Kahju vähendamise põhimõttega täiendatud strateegia mõte on julgustada ja toetada suitsetajaid, kes ei suuda suitsetamisest loobuda, minema üle vähem kahjulikele toodetele, nt elektroonilistele sigarettidele. Ühendkuningriik loodab saavutada 2030. aastaks oma eesmärgi: suitsetajad on loobunud suitsetamisest või läinud üle e-sigarettidele või kuumutatavale tubakale. Kahju vähendamise strateegiat toetab ka Kuninglik Arstide Kolleegium , kes on olnud Ühendkuningriigis neid meetmeid tagant tõukav jõud. Korraldatud on ka teadlikkuse tõstmise kampaaniaid.

Ühendkuningriik on seadnud eesmärgi saada 2030. aastaks suitsuvabaks riigiks. Et seda saavutada, on Ühendkuningriik lisaks tavapärastele suitsetamisvastastele meetmetele (suitsetamisest loobumine ja suitsetamise ennetamine) seadnud endale ka olulise ja vastutustundliku eesmärgi vähendada suitsetamise kahjulikku mõju.

Loetud riigid on määratlenud selge strateegia, kuidas suitsetamise pandeemiaga võidelda. Sihid on endiselt suitsetamise ennetamine ja sellest loobumine, nüüd on aga lisandunud kolmaski – kahju vähendamine. Kuidas nad seda teevad?

Sellistel riikidel on mitmeid ühiseid jooni: neil on arenenud majandus, edasipüüdlik rahvatervise süsteem, keskkonna ja kestlikkuse tegevuskava, nad on suitsetamisvastases võitluses esirinnas ning nad on võtnud eesmärgiks saavutada suitsuvaba tulevik. Sellesse riikide rühma kuuluvad näiteks Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid, Rootsi, Island, Uus-Meremaa, Jaapan ja Kanada.

FDA usub, et kui suitsetamisvastases võitluses tahetakse edu saavutada, peavad muude suitsetamist vähendavate meetmete seas olema ka sigarettide vähem ohtlikud alternatiivid, sealhulgas mittepõlevad tooted.

Ka Prantsusmaa on kiiresti rakendanud uut tervishoiupoliitikat, mis sarnaneb Ühendkuningriigi omaga ja mille eesmärk on leevendada veipimistoodete regulatsiooni. Elektrooniliste sigarettide piiramise asemel soovitab Prantsusmaa veipimist kui suitsetamissõltuvusega võitlemise vahendit. Prantsuse valitsuse majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukogu hiljutises 62-leheküljelises aruandes rõhutatakse, et pärast e-sigarettide ilmumist Prantsuse turule on suitsetamise määr viimasel ajal oluliselt vähenenud. See valitsusasutus usub veipimisse kui suitsetamisest loobumise vahendisse ja propageerib seda, teavitades üldsust ja rõhutades, et see on parem ka tervisele. Samuti rõhutatakse vajadust koolitada tervishoiutöötajaid, et nad oskaksid toetada endisi suitsetajaid oma tarbimisharjumuste muutmisel.

See kõik on aidanud jõuda selleni, et 2020. aasta esimeses pooles kasutas uusi vahendeid põlevate sigarettide alternatiivina 3,2 miljonit Briti kodanikku ning et aastatel 2018–2019 loobus suitsetamisest kaks kolmandikku suitsetajatest, kes kasutasid neid vahendeid suitsetamisest loobumise teenuste (Stop Smoking Services) juhendamisel ja abiga.

Rootsi ja Norra

Rootsi tubakaseadused on läbi ajaloo olnud väga ranged. ELi statistika järgi on Rootsi madalaima igapäevase sigaretisuitsetamise määraga riik. Rootsis on aastaid olnud kultuuriliselt juurdunud suitsuvabad tubakatooted, nt närimistubakas. Rootsi on üks EL-i riikidest, kus seda toodet saab seaduslikult osta ja kus selles nähakse põletustubaka alternatiivi. Rootsis on suitsetamise määr langenud pöördvõrdeliselt närimistubaka kasutamisega.

Kui uurime vähi ja südame-veresoonkonnahaiguste esinemise andmeid, näeme, et suitsuvabade toodete kasutamisega kaasneb on nende haiguste vähenemine. Ei ole juhus, et Rootsis on kopsuvähi ning südame-veresoonkonnahaiguste esinemissagedus Euroopa Liidu väikseim.

Norras on alates 2008. aastast toimunud Rootsiga sarnane areng. Suitsetamismäära oluline vähenemine on vaieldamatult seotud alternatiivsete toodete aktseptimise ja suurema tarbimisega.

Jaapan

Jaapan on traditsiooniliselt kõrge suitsetamismääraga riik. Viimastel aastatel on aga täheldatud tavapäraste sigarettide tarbimise vähenemist. Kuigi nikotiiniga elektroonilisi sigarette võib turustada ainult ravimiloa alusel, reguleerib Jaapani tubakatööstuse seadus tubakatooteid (sh kuumutatavad tubakatooted) nii, et lubab neid müüa üle 18-aastastele.

Üks tähelepanuväärsemaid muutusi Jaapani üleminekul kahjude vähendamisele on olnud nende toodete hüppeline kasv ja laialdane aktseptimine. Statistika näitab, et Jaapanis on kuumutatavate tubakatoodete tarbimine rohkenenud korrelatsioonis suitsetamise vähenemisega ja tavaliste sigarettide müük on pärast kuumutatava tubaka ilmumist vähenenud 33% võrra.

Island