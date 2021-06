Soome välispoliitikainstituudi teadur: Kaja Kallase avalik kiri oli osav diplomaatiline võte

„Pean seda Eesti peaministri avalikku kirja osavaks diplomaatiliseks võtteks. See on veidi erandlik viis tegutseda,” ütles Pesu.

Pesu sõnul näitab kiri, et asi on Eesti jaoks tõsine ja tähtis.

„Kirja sõnum on tugev. Kuigi Soome ja Eesti suhted on olnud pikka aega head, ütleb kiri, et Eesti jaoks on see piiripoliitika küsimus selgelt tähtis,” ütles Pesu.